Suravenir intègre deux nouveaux FCPR à son offre d’unités de compte

Suravenir, la filiale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel Arkéa, intègre deux FCPR dans la gamme de fonds non cotés «Tremplin» de son catalogue d’unités de compte. La gamme comporte désormais le FCPR AIS Financement Entrepreneurs, géré par Federal Finance Gestion (filiale du Crédit Mutuel Arkéa) et le FCPR Tikehau Financement Décarbonation de Tikehau Capital.

Si le fonds FCPR AIS Financement Entrepreneurs permet de participer au financement des PME et ETI à travers des unités de comptes en dette privée et en private equity, le FCPR Tikehau Financement Décarbonation est entièrement dédié à la dette privée. Les deux véhicules sont classés article 8 du règlement SFDR.

Le FCPR Tikehau Financement Décarbonation investira dans une cinquantaine de lignes, essentiellement en dette senior unitranche. Pour accompagner les entreprises vers une économie décarbonée, un ajustement de marge à la hausse comme à la baisse d’environ 0,7% est prévu en fonction de leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre.

« En intégrant la gamme Tremplin, nous avons l’occasion de donner accès à notre expertise pionnière en matière de dette privée au plus grand nombre, tout en finançant des entreprises agissant à leur échelle pour la décarbonation », a déclaré Frédéric Giovansili, directeur général adjoint de Tikehau Capital.