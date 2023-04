SiPearl lève un montant record de 90 millions d’euros pour son microprocesseur vert

Il n’y a habituellement que les biotechs qui peuvent lever de telles sommes sans commercialiser aucun produit. Mais SiPearl, qui construit Rhea, le microprocesseur basse consommation dédié au calcul haute performance (HPC), vient de lever 90 millions d’euros pour le premier closing de sa série A. Sur ce montant, 25 millions sont octroyés sous forme d’obligations convertibles par la Banque européenne d’investissement. Le solde est apporté par Arm, le leader mondial de la conception de semi-conducteurs et du développement des technologies silicium, Eviden (ex Bull) du groupe Atos, le European Innovation Council Fund (EIC Fund) pour 15 millions, et l’Etat français au travers de French Tech Souveraineté dans le cadre de France 2030.

«SiPearl construit des microprocesseurs dédiés au HPC et pourra être utilisé dans des supercalculateurs, expose Philippe Notton, président-fondateur de SiPearl. Par exemple, le supercalculateur du CEA qui réalise les simulations d’essais nucléaires est fabriqué par Atos mais utilise des microprocesseurs américains. Notre produit permettra à l’Europe d’affirmer sa souveraineté technologique.»

Potentiel énorme

Ce premier closing sera suivi de l’entrée d’autres investisseurs au capital d’ici la fin de l’année, de type corporates ou fonds publics régionaux. «C’est encore trop tôt pour les fonds de capital-risque d’investir dans une société comme la nôtre car il s’agit d’une première en Europe», indique Philippe Notton. En effet, SiPearl, société privée issue du consortium EPI (European Processor Initiative) pour lancer une filière stratégique en l’Europe, ne prévoit de démarrer la commercialisation de son produit que début 2024.

La société n’indique pas combien cette série A permettra de lever au total, mais ajoute que le développement de son produit coûte environ 150 millions d’euros. Avec les 20,5 millions d’euros de subventions déjà obtenus de la part d’EPI et EIC, elle dispose donc déjà de 110,5 millions de financements.

Le potentiel de la technologie est énorme. Rien qu’en Europe, la coentreprise EuroHPC, créée en 2018 à l’initiative de l’Union européenne pour déployer en Europe un écosystème d’envergure mondiale pour le supercalculateur exascale, dispose d’un budget de 8 milliards d’euros, dont Atos compte également profiter pour déployer son nouveau supercalculateur. SiPearl s’attaquera d’abord au marché européen, puis au marché mondial, le besoin de supercalculateurs devenant critique pour répondre aux enjeux de santé, de climat, de défense ou encore de cybersécurité à l’avenir.

Créée en 2019, la deeptech conçoit, avec la plateforme Neoverse V1 d’Arm, le premier microprocesseur dédié au HPC capable de fonctionner avec n’importe quel accélérateur tiers, comme les GPU (processeurs graphiques), les puces spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) ou les accélérateurs quantiques. Elle a d’ailleurs noué des partenariats avec les fournisseurs de GPU Nvidia, Intel et AMD, et le fournisseur de processeurs d’IA Graphcore. Son produit consommera deux fois moins d’énergie pour une puissance de calcul équivalente aux microprocesseurs existants.

SiPearl a opté pour un modèle sans usine (fabless) et a confié la fabrication de Rhea au premier fabricant indépendant de semi-conducteurs au monde, le taiwanais TSMC, qui cherche à implanter une usine en Europe. La société emploie déjà 130 personnes à travers ses six sites de R&D en Europe. Les fonds levés serviront à lancer la production et la commercialisation du produit mais aussi à recruter, la start-up visant 1.000 collaborateurs à fin 2025.