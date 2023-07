Raise lance un fonds dédié à l’enfance

Le private equity au service de l’enfance, c’est le nouveau défi que se sont lancés plusieurs fonds d’investissement. Avec Raise en chef de file, un consortium de fonds d’investissement composé notamment d’Ardian, Armen, Astorg, Aurickx Investissement, BC Partners, Capza, CVC Capital Partners, Groupe HLD, Parquest Et Qualium Investissement, lancent un fonds de partage au profit d’acteurs du bien commun, baptisé « Investir pour l’Enfance ».

L’objectif de ce dispositif est de soutenir deux thématiques centrales de l’enfance : l’éducation et la santé. Le fonds reversera 50% à 80% de ses plus-values à deux entités : l’association Espérance Banlieues qui s’engage dans la prévention du décrochage scolaire dès le plus jeune âge, en cherchant à promouvoir l'égalité scolaire et culturelle, et la fondation Imagine, un centre européen dédié à la recherche, à l’enseignement et aux soins liés aux maladies génétiques.

Les plus-values générées par ce fonds serviront à soutenir d’une part le projet d’Espérance Banlieues portant sur l’ouverture de quatre nouvelles écoles sur des territoires fragiles prioritaires en France et doubler le nombre d’élèves en ouvrant de nouvelles classes d’ici 2030. D’autre part, le fonds soutiendra l’ambition de l’institut Imagine de doubler le nombre d’enfants diagnostiqués et le nombre de traitements mis à leur disposition d’ici 2026.

Il a déjà collecté 25 millions d’euros avec Axa, BPCE Assurances, Covéa, Groupama, Oddo BHF ainsi que plusieurs familly offices.