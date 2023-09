Raise Invest est en passe d’acquérir Grand Large Yachting

Pechel cède sa place à Raise Invest dans le capital de Grand Large Yachting. Le fonds d’investissement Raise Invest est entré en négociations exclusives avec les actionnaires du constructeur de voiliers de grande croisière en vue d’une prise de participation minoritaire au capital du groupe. Les conditions financières ne sont pas dévoilées mais il s’agirait d’une « grosse prise de participation minoritaire », confie une source proche du dossier.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réorganisation du capital, et en particulier de la sortie du fonds Pechel, qui a accompagné la croissance du groupe depuis 2019. Les fondateurs et dirigeants du groupe, Stéphan Constance, Xavier Desmarest et Benoit Lebizay, resteront actionnaires majoritaires et garderont le contrôle du groupe.

L’opération sera financée par une dette bancaire dont le montant est « inférieur à 3 fois l’ebitda ». Le pool bancaire actuel du groupe compte la Société Générale, BPCE, BNP Paribas, et la banque CIC.

« Nous sommes convaincus de la proposition d’accompagnement unique et différenciante du groupe dans la réalisation du projet de vie de leurs clients, et de son fort potentiel de développement futur », a déclaré dans un communiqué Mathieu Blanc, codirigeant de Raise Invest.

Fondé en 2003, Grand Large Yachting est un groupe de chantiers navals français dédiés à la fabrication de voiliers de grande croisière haut de gamme de renommée internationale. Il compte aujourd’hui cinq marques commercialisant plus de vingt modèles de bateaux fabriqués sur trois sites de production en France. Avec la vente d’une centaine de bateaux par an, le groupe devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de près de 120 millions d’euros.