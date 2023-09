Permira rachète Ergomed au Royaume-Uni au-delà de 20 fois l’Ebitda

Les take-private continuent dans le secteur de la santé. Après le rachat du fabricant de médicaments vétérinaires Dechra par EQT en juin dernier et le rachat l’entreprise de logiciels de sciences de la vie Instem par Archimed la semaine dernière, c’est au tour de Permira de sortir de la cote la société britannique de services biopharmaceutiques Ergomed.

La société européenne de capital-investissement a accepté d’acheter Ergomed pour pas moins de 703,1 millions de livres (822,3 millions d’euros), ont déclaré les deux entreprises ce lundi dans un communiqué commun. Suite à cette annonce, les actions d’Ergomed, cotée à la bourse de Londres, ont grimpé de 28 %, atteignant leur plus haut niveau depuis huit mois, à 1 342 pence, dans les premiers échanges.

L’offre en numéraire de 1 350 pence par action, qui fait suite à plusieurs cycles de négociations et à des discussions approfondies, représente une prime d’environ 28 % par rapport au dernier cours de clôture d’Ergomed et bénéficie du soutien du conseil d’administration, selon la déclaration commune.

Une valorisation attrayante

L’opération valoriserait Ergomed à 24,0x son EBITDA pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, et 21,0x son EBITDA prévisionnel pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. Une valorisation considérée comme «très attrayante» pour les administrateurs d’Ergomed et dans le haut de la fourchette par rapport aux transactions publiques antérieures pertinentes.

Ergomed, fournit des services de recherche clinique et de gestion d’essais, emploie plus de 1.800 personnes et opère à partir de 24 bureaux dans une centaine de pays.

« Nous pensons que l’acquisition par les fonds Permira représente une excellente opportunité pour les actionnaires d’Ergomed de réaliser une plus-value à un prix très attractif, tout en permettant à Ergomed de mettre en œuvre sa stratégie de croissance ambitieuse de la manière la plus efficace possible », s’enthousiasme Miroslav Reljanović, président exécutif d’Ergomed.

Rothschild a été le conseiller financier de Permira, tandis que Jefferies et Numis ont conseillé Ergomed.