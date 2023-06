PayPal refinance ses activités de paiement différé grâce à KKR

PayPal fait affaire avec les fonds de KKR. Le géant américain des paiements va s’appuyer sur la puissance financière du fonds d’investissement pour développer ses activités de paiement différé (buy now pay later, BNPL). Aux termes de cet accord dévoilé ce 20 juin, KKR s’engager à acheter sur plusieurs années jusqu’à 40 milliards d’euros de prêts accordés par PayPal en Europe.

Le partenariat se compose d’une facilité de 3 milliards d’euros qui sera reconstituée au fur et à mesure du remboursement des prêts rachetés. Les fonds crédit de KKR et certains comptes gérés par le groupe y souscriront. Les encours de PayPal en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni pourront ainsi être refinancés, tandis que le spécialiste du paiement restera en charge de la relation avec ses clients.

«Notre collaboration avec KKR nous permettra d’accélérer la mise en place de PayPal Pay Later en fonction de la demande du marché en Europe, tout en préservant le flux de trésorerie disponible pour d’autres initiatives stratégiques», souligne Gabrielle Rabinovitch, directrice financière du groupe, dans un communiqué. La transaction permettra de dégager immédiatement 1,8 milliard de dollars (1,65 milliard d’euros) de ressources pour PayPal, dont un milliard sera consacré à des rachats d’actions supplémentaires.

KKR et PayPal, conseillé par Morgan Stanley, espèrent boucler la transaction au deuxième semestre 2023.

A lire aussi:

Ressources plus chères

L’essor du paiement différé ou en plusieurs fois a été spectaculaire dans le monde ces dernières années, notamment lorsque la pandémie de Covid a donné un coup de fouet au commerce en ligne. Cet équivalent digital du crédit en plusieurs fois sur le lieu de vente permet aux consommateurs d’acheter immédiatement et de rembourser leurs achats en quelques mois, parfois sans payer le coût du crédit si celui-ci est assumé par le commerçant. Selon une étude réalisée fin 2022 par Kantar et Floa, la filiale de BNP Paribas, 43% des Européens l’utiliseraient au moins de temps en temps. De nombreux acteurs se sont lancés sur le marché, dont PayPal avec son offre Pay Later en 2020. Le groupe américain s’est vite installé dans le paysage, avec 20 milliards de dollars de BNPL accordés en 2022, soit une hausse de 160% sur un an, et 200 millions de clients revendiqués dans huit pays.

La remontée brutale des taux d’intérêt en 2022 a toutefois bousculé le modèle économique du paiement différé, qui restait à établir. La chute des valorisations du suédois Klarna ou d’acteurs cotés aux Etats-Unis en témoigne. L’accès au financement en devient d’autant plus précieux.