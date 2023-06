PAI Partners prend le contrôle du groupe ECF

PAI est en passe de mettre la main sur ECF. Conseillé par Rothschild et Crédit Agricole CIB, la société de capital-investissement a annoncé aujourd’hui soumettre une offre pour prendre une participation majoritaire dans le groupe ECF, distributeur d'équipements pour les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration. L’opération serait valorisée à pas moins de 800 millions d’euros et soutenue par un prêt unitranche d’environ 450 millions d’euros de la part d’Ares, rapporte Pitchbook.

Naxicap Partners, affilié à Natixis IM qui détient l’actif depuis 2017, restera un actionnaire minoritaire de l’entreprise aux côtés de PAI et de l'équipe de direction.

Le groupe ECF exploite aujourd’hui quelque 50 magasins et gère 40 centres logistiques, avec un chiffre d’affaires annuel d’environ 760 millions d’euros. En 2019, la société s’est refinancée avec une enveloppe d’environ 220 millions d’euros avec le soutien de LCL comme arrangeur et une douzaine d’autres banques. Un financement de dette senior de 175 millions d’euros a été accordé au groupe, complété par une ligne de facilité de crédit renouvelable (revolving credit facility) de 45 millions d’euros pour soutenir la croissance.

«Nous voyons un énorme potentiel pour développer encore plus l’activité, renforcer l’offre du groupe et étendre sa portée mondiale», commente Mathieu Paillat, associé chez PAI Partners.