PAI Partners met la main sur le belge Infra Group

Dans un marché du leveraged buy-out (LBO) au ralenti, les spécialistes des infrastructures continuent à attirer les fonds. PAI Partners a annoncé le 6 juillet la prise de contrôle de l’entreprise belge Infra Group, qui enchaîne tous les deux ans un nouvel actionnaire.

PAI Partners va devenir l’actionnaire majoritaire de ce spécialiste des réseaux - énergie, eau, chauffage urbain, etc. - qui en assure la conception, l’installation et la maintenant. Andera Partners, entré au capital en 2019, et ICG, devenu l’actionnaire de référence en 2021, réinvestissent dans ce nouveau LBO aux côtés du fonds français et de l'équipe de management dirigée par Tom Vendelmans. Conseillée à la vente par Amala Partners, la transaction valoriserait la cible autour de 1,2 milliard d’euros, soit environ 10 fois son Ebitda, et serait financée pour moitié en dette.

Bien implanté en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, Infra Group a connu une forte croissance ces dernières années. Son chiffre d’affaires a fait plus que doubler entre chaque LBO et atteint désormais 750 millions d’euros annuels.

PAI Partners était conseillé par Natixis Partners, Allen & Overy et Willkie Farr & Gallagher.