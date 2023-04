PAI boucle l’entrée de Blue Owl à son capital

Le fonds français de capital-investissement PAI Partners vient d’ouvrir son capital à l’américain Blue Owl Capital (ex-Dyal) comme actionnaire minoritaire, confirmant ainsi la rumeur relayée par la presse anglo-saxonne l’été dernier. En toute discrétion, Blue Owl a glissé le nom de PAI dans la liste de ses investissements à l’occasion de la clôture son fonds Dyal Capital Partners 5 pour 12,9 milliards de dollars, et PAI a suivi le 12 janvier en publiant sur son site un communiqué en anglais officialisant l’opération. « L’investissement de Blue Owl fournira à PAI des fonds propres pour son bilan afin de renforcer son alignement avec ses investisseurs et investir davantage dans ses équipes et ses capacités », précise PAI.

L’ouverture du capital d’un gérant de private equity à un investisseur minoritaire, appelé «GP-stake», se développe en Europe ces derniers mois. Elle est notamment utilisée par les sociétés de gestion, souvent à bilan réduit, pour soutenir le développement de nouvelles stratégies d’investissement, d’abord financées sur fonds propres avant de les proposer à des tiers. Mais aussi pour financer l’investissement des équipes de gestion, ou «GP-committment», dans les fonds, afin d’assurer leur alignement avec leurs investisseurs. La taille des fonds ayant beaucoup grossi ces dernières années, à l’image du véhicule en cours de levée de PAI pour pas moins de 7 milliards d’euros, cet engagement est de plus en plus difficile à assurer pour des personnes physiques, d’où un recours accru aux «GP-stakers».

Avec cet investissement, Blue Owl entre au capital de l’un des fonds les plus en vue du marché français, avec environ 26,4 milliards d’euros d’actifs sous gestion. PAI a réalisé des sorties d’envergure ces derniers mois, en cédant notamment l’embouteilleur néerlandais Refresco pour 7 milliards d’euros à KKR en juillet dernier, l’éditeur français de jeux Asmodee à Embracer pour près de 3 milliards début 2022, ou encore le chimiste suédois Perstorp à Petronas pour 2,3 milliards en novembre. Depuis 1994, PAI a bouclé 92 investissements dans 11 pays pour plus de 72 milliards d’euros. En 2021, le gérant a dégagé un résultat net consolidé de 53,3 millions d’euros selon ses comptes publiés au greffe.

Les conditions financières de l’opération n’ont pas été dévoilées. Les Echos évoquaient mardi sur son site internet une transaction de 500 à 700 millions d’euros pour 15% à 20% du capital, et une valorisation de PAI de 3,7 milliards. Des chiffres non confirmés par PAI.