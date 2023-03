Oaktree cherche 10 milliards de dollars pour financer les grands LBO

Oaktree Capital Management, le fonds américain spécialiste de la dette, notamment décotée, a annoncé le lancement d’une offre en dette privée large cap, baptisée Oaktree Lending Partners (OLP). Ce fonds vise à collecter 10 milliards de dollars auprès d’investisseurs institutionnels en vue d’octroyer des prêts de 500 millions ou plus à des grandes entreprises américaines sous LBO (leveraged buyout) générant en moyenne plus de 100 millions de dollars d’Ebitda (résultat d’exploitation).

La société de gestion, connue en France pour avoir repris la dette de Vivarte mais échoué à redresser le groupe, et son principal actionnaire Brookfield investiront 2 milliards de dollars dans le fonds qui, via le recours au levier, pourrait financer jusqu’à 20 milliards de prêts au cours des deux prochaines années.

«Le besoin de ce type de financements est significatif, mais nous anticipons une concurrence restreinte compte tenu du retrait des banques de ce segment et du manque de prêteurs non bancaires disposant de l’envergure nécessaire, la flexibilité et l’expertise crédit. Nous sentons que cela crée des opportunités pour financer à des taux attractifs des opérations avec des covenants solides et des ratios de levier bas», indique Howard Marks, cofondateur d’Oaktree dans un communiqué. Le rendement des prêts des grands LBO a fortement augmenté en 2022, pour atteindre 12,4% en moyenne à la fin de l’année, selon la société de gestion.

Doublement des encours

Cette initiative d’Oaktree intervient alors que les grandes banques américaines rechignent désormais à financer ce type d’opérations. D’une part car la hausse massive des taux d’intérêt et l’inflation ont durement touché le marché du crédit. D’autre part, «elles doivent gérer leur portefeuille de prêts LBO octroyés de manière agressive entre 2019 et 2021, une période durant laquelle la concurrence accrue a conduit les prêteurs à accorder des crédits très favorables aux emprunteurs, au détriment des prêteurs», rappelle Oaktree dans une lettre à ses clients consultée par le Financial Times.

En parallèle du financement de grands LBO, OLP pourra se déployer en s’appuyant sur sa prise de participation dans le britannique 17Capital l’an passé, le spécialiste des financements de portefeuilles de private equity (NAV financing) cofondé par les Français Pierre-Antoine de Selancy et Augustin Duhamel en 2008. Le fonds pourra ainsi apporter des financements répondant aux problématiques des sociétés de gestion elles-mêmes.

OLP vient s’ajouter aux méga-fonds de direct lending levés ces dernières années, portés par la forte croissance de la part de marché dans l’univers du LBO de ces financeurs, certes plus chers que les banques ou les marchés obligataires, mais plébiscités pour leur agilité et leur flexibilité. Ares Management détient toujours le record du plus gros fonds avec 13,3 milliards de dollars levés en 2021. Le fonds britannique est de nouveau sur la route à la recherche d’au moins 11,6 milliards. Il est suivi dans ce classement par HPS Investment Partners et ses 11,7 milliards bouclés la même année, selon les données de Preqin.

Le fournisseur de données anticipe une croissance annuelle de près de 15% du segment de la dette privée dans le monde, dont les actifs sous gestion devraient donc quasi doubler au cours des cinq prochaines années pour atteindre 1.216 milliards de dollars en 2027, contre 613 milliards estimés à fin 2022.