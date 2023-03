Neuberger Berman élargit son offre de capital-investissement

Jamais deux sans trois. Neuberger Berman ouvre un nouveau fonds d’investissement européen à long terme (Eltif) de capital-investissement. C’est le troisième lancement de ce type de véhicules pour la société de gestion privée depuis 2021. «Notre premier Eltif, datant de 2021, est déjà entièrement investi avec un portefeuille de 27 participations et notre deuxième Eltif a déjà investi dans 17 entreprises. Les portefeuilles sont exposés à des sociétés à forte croissance dans des secteurs tels que la santé, l'éducation, l’informatique, les services ou les biens de consommation, entre autres», fait remarquer José Luis Gonzáles Pastor, directeur général chez Neuberger Berman. Le dernier fonds a récolté un total de 210 millions d’euros.

Ce nouveau fonds ouvert investira directement au capital d’entreprises principalement via des co-investissements majoritairement en Europe et en Amérique du Nord. La société s’appuiera notamment sur une gestion de portefeuille diversifiée en termes de secteurs d’activité et de tailles d’entreprises. Les investisseurs individuels et professionnels qualifiés ainsi que leurs conseillers auront accès à ce fonds. L’investissement minimum requis est de 25.000 euros pour les investisseurs européens dont la stratégie de co-investissement est axée sur le private equity.