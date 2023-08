Moonpay lance une activité de capital-risque

La fintech spécialisée dans les cryptoactifs a annoncé mercredi avoir lancé une activité de capital-risque dédiée aux start-up du Web3 en early-stage. Elle en a confié la direction à l’ancien banquier de Morgan Stanley et Centerview Partners Abhay Mavalankar.

Moonpay, qui a elle-même levé 555 millions de dollars en 2021 pour une valorisation de plus de 3 milliards, investira sur ses fonds propres. La fintech ne donne aucun chiffre mais le site spécialisé Techcrunch avance que ses tickets d’investissement seront compris entre 100.000 et un million de dollars, dans le cadre de levées de fonds en amorçage et série A.

Au-delà de l’apport en capital, Moonpay entend accompagner les start-up avec son expertise industrielle et du mentorat, et en leur ouvrant l’accès à plus de 500 partenaires des écosystèmes de la blockchain, des marketplaces, des wallets ou des plateformes d’échange de cryptoactifs.

La fintech américaine a déjà investi dans environ 25 sociétés, dont le média français en ligne Brut, aux côtés de CMA-CGM en avril dernier à l’occasion d’un tour de table de près de 40 millions d’euros.