Moody’s alerte sur le risque systémique des prêts à effet de levier

Le message est limpide : «Le retour des opérations de LBO (leveraged buy-out) entraînera une érosion de la qualité du crédit». C’est en ces termes que débute le dernier rapport de Moody’s sur le marché des prêts à effet de levier.

L’agence de notation rappelle qu’en dépit d’un repli des volumes de transactions LBO au cours des deux dernières années, les fonds de dette privée se sont constitué un trésor de guerre qui reste à investir (dry powder). Et le retour attendu des banques, qui ont perdu des parts de marché au profit du crédit privé ces dernières années, devrait donner lieu à des conditions de financement agressives pour les LBO à venir. Cela aura pour conséquence une détérioration des «pricing», des conditions contractuelles et de la qualité de crédit, alimentant dès lors un risque systémique.

Moody’s explique ses prévisions par plusieurs facteurs. En premier lieu, elle estime que les profils de crédit les plus solides auront davantage accès au marché plus profond des prêts syndiqués qui offre un coût de la dette plus faible et des conditions plus souples que la dette privée. Pour accéder à ce marché, Moody’s s’attend à ce que ces entreprises sous LBO s’efforcent de présenter leurs bilans de manière à obtenir une notation B2 ou meilleure, car les investisseurs de ce marché se détournent des notes B3 autrefois plébiscitées.

Les prêts syndiqués réservés aux meilleures signatures

Celles-ci devront se tourner vers la dette privée qui s’adresse d’ordinaire aux entreprises plus petites et plus endettées. Moody’s s’inquiète donc du fait que ces crédits de moins bonne qualité se retrouvent chez des prêteurs moins transparents et moins régulés.

Par ailleurs, l’agence de notation rappelle que le marché de la dette privée est de plus en plus concentré au sein des plus grands gérants spécialisés. Ce succès démontre la préférence de bon nombre de sponsors financiers pour des contreparties capables de signer de gros chèques rapidement en s’affranchissant des démarches contraignantes liées aux marchés régulés.

Dans ce contexte, les gérants de dette privée développent de plus en plus des véhicules à capitaux permanents leur évitant d’aller lever des fonds trop souvent, «créant ainsi un nouvel écosystème de prêts et d’emprunts qui soulève un risque systémique croissant».

Une démocratisation risquée

Un risque systémique renforcé par la concurrence acharnée entre les principaux prêteurs, qui les poussent à aller chercher toujours plus de capital. Cette situation les incite à se tourner ces dernières années vers les investisseurs individuels, introduisant un risque de liquidité sur le marché du crédit privé qui n’existait pas auparavant.

Cette description n’est pas sans rappeler les difficultés rencontrées par un fonds immobilier ouvert aux particuliers de Blackstone il y a peu. Fin 2022, le géant américain avait dû refuser des demandes de rachat alors que les retraits du fonds se multipliaient.

Moody’s craint donc une réplication de ce phénomène à la dette privée, avec des conséquences bien plus délétères. «Si l’un des grands gérants de dette privée venait à être touché par un sérieux problème de liquidité, cela aurait probablement des répercussions beaucoup plus graves sur le crédit dans l’ensemble de l’économie.»