Les prix continuent à résister dans le non-coté

Surprise. Les prix dans le non-coté résistent toujours à la crise. Selon l’indice Argos, qui mesure la valorisation des opérations réalisées sur des sociétés midmarket en zone euro, le prix médian s’est établi à 9,9 fois l’Ebitda au dernier trimestre 2022, contre 10,6 fois trois mois plus tôt. « Contrairement à ce que l’on pouvait anticiper, l’indice ne montre pas de signes d’effondrement, a réagi Louis Godron, président d’Argos Wityu. Les acheteurs sont aujourd’hui très prudents et les vendeurs ne sont pas prêts à faire d’efforts sur le prix. Dans un contexte où il est par ailleurs devenu plus difficile de trouver du levier, cela a engendré un fort dégonflement des grosses opérations. » Les multiples payés par les fonds ont baissé de 2 %, à 10,5. Les prix payés par les acquéreurs stratégiques sont également en légère baisse, à 9,8 fois l’Ebitda.