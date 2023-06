Les principales opérations de M&A en Europe du 8 au 15 juin 2023

L'Agefi

Crédit agricole, ABN Amro et «une ou deux banques privées suisses» seraient finalistes des enchères pour le rachat du groupe belge de gestion de fortune et de banque d’investissement Degroof Petercam en Belgique, rapporte Les Echos jeudi, sur la base de sources anonymes. Des remises d’offres définitives sont attendues avant le mois d’août. Degroof Petercam serait valorisée entre 1 et 2 milliards d’euros.