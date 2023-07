Les principales opérations de M&A en Europe du 6 au 13 juillet 2023

Adrien Paredes-Vanheule

Le gérant d’actifs et de fortune suisse GAM a indiqué, jeudi 13 juillet dans un communiqué, avoir le soutien de son plus gros actionnaire pour son acquisition par la société de gestion britannique Liontrust. Le gestionnaire londonien Silchester International Investors, qui pèse environ 17,3% de GAM et figure à son capital depuis 2011, a assuré à la firme helvétique qu’il apportera ses actions à l’offre de Liontrust dans l’intérêt de ses clients.