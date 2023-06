Les principales opérations de M&A en Europe du 15 au 22 juin 2023

Cette semaine en France, le fournisseur de gaz et d'électricité Engie et le fonds Meridiam ont racheté le producteur d'énergies renouvelables BTE Renewables, présent en Afrique du Sud et au Kenya à 915 millions d’euros. Michelin reprend Flex Composite Group à l’IDI pour 700 millions d’euros.

