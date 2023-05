Les licornes européennes piétinent

L’univers multicolore des licornes s’assombrit. Après des années de forte accélération, ces startups (dépassant le milliard d’euros de valorisation) marquent désormais le pas. A la fin du premier trimestre 2023, leur valorisation cumulée s’inscrit à 471 milliards d’euros, reflétant un repli de 0,3% par rapport à l’ensemble de 2022. Leur nombre cumulé stagne à 128 (contre 85 et 51 fin 2021 et 2020), selon des données dévoilées aujourd’hui par PitchBook sur le capital risque en Europe. « Nous anticipons de nouvelles pressions baissières sur les valorisations, dans le sillage de la contraction des capitaux disponibles », avertit le fournisseur de données.

Sur les trois premiers mois de l’année, les opérations réalisées par les licornes en Europe ont ainsi chuté de 87,5% sur un an (-65,5% en volume). Les startups ayant obtenu des financements en haut de cycle sont les plus affectées. Il leur est en effet plus difficile de solliciter leurs investisseurs pour de nouveaux tours de table cristallisant la chute de valeur de leur précédent investissement.

Nombre de licornes doivent dès lors réduire la voilure. C’est notamment le cas de N26. La fintech a annoncé fin avril réduire de 4% ses effectifs pour « se concentrer sur ses priorités stratégiques ». Cette décision intervient alors qu’Allianz cherche à céder sa participation de 5% dans la société allemande pour un montant la valorisant 3 milliards de dollars (2,8 milliards d’euros). Soit une décote de près de 70% par rapport aux 9 milliards affichés lors du dernier tour de financement en octobre 2021. Un peu plus d’un an après avoir bouclé une levée de 254 millions d’euros la valorisant 1,8 milliard d’euros, la startup londonienne PayFit a de son côté annoncé début mars une vague de licenciements devant toucher 20% de ses effectifs.

La faible activité en matière de cessions, si elle se prolonge, pourrait par ailleurs accentuer la pression au sein du secteur. « Cela nuirait aux rendements à court terme et pourrait limiter la réallocation des distributions reçues par les souscripteurs dans de nouveaux véhicules », prévient PitchBook. Et également baisser l’attrait pour la classe d’actifs.