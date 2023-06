Les investissements en private equity ralentissent en Europe

La période faste du private equity prend fin. Les transactions de capital-investissement en Europe se sont ralenties depuis le début de l’année, avec moins de grandes transactions. La hausse des taux d’intérêt et la dégradation de l’environnement macroéconomique ont plongé les acteurs du private equity dans une nouvelle ère marquée par l’allongement des processus de due diligence, la progression des opérations de carve-out et le ralentissement du take-private.

Selon le dernier rapport semestriel de Pitchbook sur les transactions de private equity en Europe, alors que l’activité globale s’est ralentie à travers tout le continent, les opérations de carve-out continuent de gagner du terrain. Elles ne constituaient qu’une part de 8,8% de la valeur des transactions en 2022, et représentent désormais 10,3% de la valeur des transactions depuis le début de l’année.



Ralentissement du take-private

Alors que Pitchbook avait prédit que les opérations de take-private, opérations de sortie de cotation de sociétés cotées en bourse, allaient atteindre 30 milliards d’euros en Europe à la fin de l’année, elles n’ont atteint que la modique somme de 1,7 milliard d’euros, répartie sur 14 opérations, au 31 mai 2023. Au rythme actuel, le take-private devrait passer sous la barre des 30 milliards d’euros à la fin de l’année, souligne Pitchbook.

Cette diminution s’explique d’une part par la hausse des taux d’intérêt, qui a réduit le désir des sociétés d’utiliser l’effet de levier pour les opérations de private equity, entrainant ainsi une diminution de l’activité et du nombre de cibles potentielles dans le marché. D’autre part, le marché boursier est en train de se redresser, l’appétit pour les entreprises de se retirer de la cote pourrait s’estomper à l’aube du second semestre 2023.

Dans le climat actuel, des risques subsistent tant pour la privatisation d’une entreprise que pour son maintien en Bourse. La situation est cependant en train de s’éclaircir avec le ralentissement de la hausse des taux d’inflation et des taux d’intérêt, nuance Pitchbook.

A lire aussi:

Toujours plus de poudre sèche pour le venture capital

Le venture capital en tant que classe d’actifs a explosé au cours de la dernière décennie en Europe, passant d’environ 60 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2013 à plus de 300 milliards d’euros en 2022, porté par la montée en puissance des investisseurs non traditionnels au sein de la classe d’actifs.

Estimée à 42,2 milliards d’euros en Europe par Pitchbook, la poudre sèche en Venture Capital s’établit finalement à 43,2 milliards au 31 septembre 2022. Elle continuera d’augmenter en 2023 pour atteindre 45 milliards d’euros en raison d’une combinaison de levées de fonds importantes et d’un déploiement de capital moins important de la part des investisseurs, anticipe Pitchbook.

L’instabilité de la situation macroéconomique et la poursuite de la guerre en Ukraine entraîneront probablement une approche plus prudente en matière de déploiement de capitaux et conduiront donc à une augmentation de la poudre sèche.