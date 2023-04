Les fonds venture peuvent se prévaloir de leur « French touch »

Deuxième pays (derrière le Royaume-Uni) en termes d’investissements réalisés dans le capital-risque (VC) en Europe, la France affiche différents atouts. Les fonds tricolores se distinguent notamment par leur dynamisme, selon une étude menée par des professeurs spécialisés issus d’une impressionnante liste d’établissements européens (Audencia, Vlerick Business School, London Business School, Politecnico di Milano School of Management, Stockholm School of Economics, Universidad Complutense de Madrid, Université du Luxembourg et Université de Gand). « On peut parler d’une French VC touch », avance Benjamin Le Pendeven, professeur associé à Audencia et responsable de l’étude.

Le flux de dossiers reçus par les VC français se révèle abondant, avec 1.353 propositions d’investissement en moyenne par an, contre 851 globalement en Europe. Leur taux de réalisation se montre par ailleurs supérieur à la moyenne, avec 10% des dossiers financés (comparativement à 6% en Europe).

Les fonds de l’Hexagone se disent globalement plus impliqués dans l’accompagnement de leurs participations, selon l’étude réalisée auprès de 885 investisseurs européens. Ils sont 85% à participer « activement » à l’orientation stratégique (83% en Europe) de leurs sociétés en portefeuille et 68% à les aider dans leur décisions opérationnelles (64%). Cela se traduit par une participation plus marquée au conseil d’administration (82% contre 62% en Europe). « Conséquence logique de l’importance donnée à l’équipe entrepreneuriale dans les critères d’investissement, 83% des répondants français la cite comme facteur de succès décisifs des investissements, contre seulement 72% en Europe », souligne l’étude. L’équipe entrepreneuriale est inversement citée comme la raison principale d’échec (75% en France et 62% en Europe).

Parmi les autres éléments distinctifs, la France affiche un taux particulièrement élevé de transactions syndiquées avec d’autres investisseurs : 72% contre 64% en Europe. Les raisons motivant ce choix divergent, 85% des VC français misant avant tout sur un apport d’expertise complémentaire de la part de leur partenaire (78% en Europe). Le partage du risque n’est cité qu’à 18%, soit dix points de moins qu’à l’échelle européenne.