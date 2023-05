Les fonds LBO durables, une rareté sur le marché de l’investissement à impact

L’univers du leveraged buy-out (LBO) est encore peu friand de labels durables. Seuls quatre fonds de capital-transmission étaient estampillés article 9 au sens du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), selon une étude menée par Deomenos sur 130 fonds à impact en France intitulée «l’impulsion des fonds de LBO Durable». Les fonds article 9, catégorie la plus exigeante de la réglementation, doivent afficher un objectif d’investissement durable sans causer de préjudice significatif à d’autres objectifs environnementaux ou sociaux.

Si le financement à impact est de plus en plus répandu, il est encore rare que des fonds de capital-transmission intègrent des objectifs de durabilité dans leur stratégie d’investissement. Cette réalité contraste avec le poids significatif des rachats à effet de levier dans le private equity, qui représentent 57% de l’ensemble des montants investis, souligne l’étude.

Interrogés par Deomenos, les gérants des fonds de LBO ayant opté pour l’article 9 du règlement SFDR, à savoir Tomorrow, BOWI Partenaires, Argos Climate Action et Cap Autrement insistent sur les contraintes de reporting que cette classification implique. Un reporting, qui pour la plupart de ces fonds, doit être adapté au cas par cas à chaque ligne d’investissement, ce qui complique la tâche pour les fonds majoritaires et peut affecter la rentabilité de ces véhicules. De plus, «les investisseurs ne sont pour l’heure pas très sensibles à la subtile nuance entre la classification 8 et 9 du règlement SFDR» souligne François Ramette, associé dirigeant de Deomenos.

A lire aussi:

Malgré cette difficulté, les quatre fonds interrogés soutiennent unanimement que leurs choix d’investissements n’obéreront pas les objectifs de TRI (taux de rendement interne) de leurs fonds.

L’étude pointe également que la réglementation, bien qu’encore floue, représente une opportunité intéressante pour les équipes d’investissement quand celles-ci intègrent des compétences en ESG pour enrichir leurs savoir-faire traditionnels. Certains fonds lient même l’intéressement aux performances (carried interest) à l’atteinte d’objectifs sociaux et environnementaux. A ce titre, 50% du carried interest de BOWI est conditionné aux 40 objectifs environnementaux et sociaux du portefeuille de participations du fonds, précise Thomas Geneton, directeur général du gestionnaire.