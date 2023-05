Le Vision Fund de SoftBank subit une perte importante de 39 milliards de dollars  - 

Après une perte de 26 milliards de dollars en 2021/2022, l’unité d’investissement technologique Vision Fund de SoftBank enregistre à nouveau une perte considérable de 5,3 billions de yens japonais (soit environ 39 milliards de dollars) pour son dernier exercice fiscal 2022/2023. Le fondateur Masayoshi Son a déclaré que son entreprise était passée en «mode de défense», donnant la priorité aux sorties plutôt qu’aux nouveaux investissements.

Parmi les sorties imminentes du groupe figure le fabricant de puces britannique Arm, une transaction qui a déjà pris plus d’un an après l'échec d’une tentative de vente de l’entreprise à Nvidia. La société cherche également à réduire sa participation dans le groupe chinois de commerce électronique Alibaba et se rapproche d’un accord pour vendre Fortress Investment Group à Mubadala pour 3 milliards de dollars, rapporte Pitchbook.

Le Vision Fund a subi ces dernières années plusieurs revers importants, notamment avec le prêteur britannique Greensill Capital et la plateforme de crypto-monnaies FTX.

Yoshimitsu Goto, directeur financier de SoftBank, attribue cette perte en partie aux tensions géopolitiques mais espère encore rentabiliser ses investissements dans les licornes au cours des prochaines années.

Suite à cette annonce, les actions de l’investisseur technologique japonais ont chuté ce vendredi de 3,68 % à Tokyo.