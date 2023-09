Le scandale fiscal de Vista Equity Partners lui coûte la perte de certains investisseurs institutionnels

Le scandale fiscal impliquant le fondateur de Vista Equity Partners qui hante la société de gestion depuis 2020, lui coûte la perte d’un des plus grands investisseurs dans le monde. Le fonds souverain singapourien GIC a vendu sa participation dans un fonds de Vista Equity Partners, rapporte le Financial Times.

GIC aurait vendu sa participation pour 300 millions de dollars (283 millions d’euros) sur le marché secondaire, en perte par rapport à son investissement. Wellcome Trust, l’une des plus importantes fondations caritatives britanniques axées sur la recherche dans le domaine de la santé et un important investisseur institutionnel, se serait également désengagé des fonds de Vista pour les mêmes raisons, selon des informations du média britannique. Vista and GIC n’ont pas encore émis de commentaires.

Pilotée par son fondateur Robert Smith, Vista a enregistré une croissance fulgurante depuis sa création en 2000 et s’est bâti une réputation en tant qu’expert dans l’investissement dans des entreprises de logiciels. La société revendique aujourd’hui 100 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

Récemment, le gérant de private equity a cédé des entreprises de logiciels de grande envergure telles que Cvent et Ping Identity, tout en procédant à l’acquisition d’Avalara et de Citrix Systems, marquant ainsi deux des plus importantes opérations de rachat d’entreprises réalisées par des fonds d’investissement privés au cours des dernières années.

Evasion fiscale

En 2020, Vista fait face à un scandale fiscal qui a coûté à son fondateur environ 140 millions de dollars (132 millions d’euros) lors d’une transaction juridique négociée pour éteindre l’affaire. Robert Smith a admis son implication dans un système fiscal qui lui a permis d'éviter de payer des millions de dollars d’impôts. En octobre 2020, l’affaire d'évasion fiscale qui constitue l’une des plus importantes de l’histoire des États-Unis s’est finalement soldée par un accord de non-poursuite avec le ministère de la Justice. Robert Smith reste à la tête de son entreprise mais plusieurs dirigeants ont quitté la société à la suite de cette transaction.

Robert Smith a présenté ses excuses aux investisseurs de Vista pour « tout problème ou préoccupation » qu’il a pu causer, déclarant qu’il « n’aurait jamais dû me mettre dans cette situation ». Des excuses qui n’ont pas manifestement pas suffi.