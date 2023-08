Le private equity s’invite dans le football féminin mondial

À l’heure où le mercato anime le monde du football et que l’Angleterre et l’Espagne se défient en finale à Sydney dans une coupe du monde féminine qui bat des records d’affluence, une évolution se trame en coulisses du monde du football féminin.

Dans ce qui pourrait bien être l’une des premières initiatives de multipropriété de clubs en dehors du domaine masculin, l’entrepreneuse américaine Victoire Cogevina Reynal lance un fonds pour acheter des participations majoritaires dans des clubs de football féminin, rapporte Bloomberg.

Ce fonds, baptisé «Mercury 13», en hommage à un groupe de femmes pilotes exclues du programme d’astronautes de la NASA en raison de leur sexe, a pour objectif d’acquérir des participations majoritaires dans des clubs de football. Le fonds prévoit de lever un montant initial de pas moins de 100 millions de dollars.

Le fonds Mercury 13 vise principalement les équipes professionnelles féminines en Europe et en Amérique latine, dont plusieurs sont actuellement dirigées par des organisations masculines. Une évolution majeure se profile alors que le fonds est sur le point d’annoncer une acquisition en Angleterre et se trouve en négociations avancées pour de possibles accords en Espagne et en Italie, selon l’agence américaine.

Ce modèle de multipropriété de clubs est la stratégie privilégiée des fonds qui investissent dans le sport. Les synergies de coûts, la mise en commun de talents et les contrats de sponsoring plus lucratifs sont autant d’avantages qui ont convaincu de nombreux investisseurs, principalement américains, d’adopter cette approche. Cogevina Reynal, l’architecte de ce projet, n’a pas encore émis de commentaire, laissant la communauté du football en haleine.



Le football féminin en pleine effervescence

Ce fonds voit le jour à un moment propice, où l’intérêt et les investissements dans le football féminin sont en constante augmentation.

Les revenus des équipes de la Super League féminine de Barclays en Angleterre ont augmenté de 60 % lors de la saison 2021/2022, atteignant 32 millions de livres sterling (37,43 millions d’euros), selon les données de Deloitte. Bien que cela reste une fraction des 5,8 milliards de livres sterling (6,8 milliards d’euros) projetés pour la Premier League anglaise masculine cette saison, le potentiel de croissance est significatif.

Mercury 13, cependant, ne fera pas d’acquisitions aux États-Unis, préférant se concentrer sur le marché européen, où le potentiel de croissance du football féminin est jugé plus prometteur. Le fonds, soutenu par des investisseurs tels que des family offices européens et d’anciennes professionnelles et footballeurs masculins, explore d’autres opportunités dans des pays tels que l’Argentine, l’Uruguay et la Grèce.

Cogevina Reynal, l’entrepreneuse à la barre de ce projet, n’est pas étrangère au monde du football. L’an dernier, elle a lancé Gloria, une application de football vendue à la plateforme OneFootball. Avant Gloria, elle avait co-fondé l’agence de football SR All Stars. Démarche pionnière ou initiative isolée, le lancement de Mercury 13 fait, quel que soit son futur succès, écho à l'évolution fulgurante du versant féminin, longtemps sous-estimé, du premier sport mondial.