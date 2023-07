Le private equity affiche une bonne résilience en 2022

Le private equity a mieux résisté en 2022 en comparaison à d’autres classes d’actifs, révèle la 29ème édition de l’étude annuelle sur la performance nette des acteurs français du capital-investissement, menée par France Invest et le cabinet EY.

Après une année marquée par un environnement économique incertain, les performances du capital-investissement à court terme – sur un horizon de 3 ans – s’établissent à 15,2% en 2022 contre 19,5% en 2021. Cette baisse observée sur l’année 2022 serait imputable au « repli du secteur de la tech, un environnement économique plus incertain et des tensions inflationnistes », explique Bertrand Rambaud, président de France Invest. A plus long terme, le taux de rendement interne (TRI) du private equity sur 10 ans s’établit à 14,2 % nets par an en 2022.

Dans le détail, le segment du capital transmission et du venture & growth affichent les rendements les plus élevées en 2022 sur 10 ans, pointe l’étude.

A lire aussi:

Une performance supérieure à toutes les autres classes d’actifs

Malgré une légère baisse par rapport à l’année précédente, « à plus long terme, la profession continue à délivrer à ses souscripteurs des performances robustes qui dépassent celles de toutes les autres classes d’actifs sur longue période », souligne le président de l’association française des investisseurs pour la croissance.

A lire aussi: