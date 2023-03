Le non-coté garde la main sur ses beaux actifs

Dans un environnement actuellement plus incertain, les fonds d’investissement (general partners, GP) capitalisent sur leurs acquis et multiplient les stratégies de réinvestissement. Alors que la crise ralentit l’activité du secteur et que les opportunités se font plus rares, « de nombreux fonds, qui arrivent en fin de période d’investissement et doivent céder leurs participations, souhaitent réinvestir dans une société qu’ils connaissent et dont ils maîtrisent la résistance en période plus chahutée », introduit Carine Silve, responsable de la couverture des sponsors financiers midmarket chez HSBC. « Les GP font tout pour conserver leurs actifs prometteurs. Comme ils connaissent déjà ces actifs, ils réinvestissent en réduisant le risque », confirme Jean-Christel Trabarel, fondateur de Jasmin Capital. Dans l’environnement actuel très concurrentiel, où les deals propriétaires sont peu nombreux, « les GP qui détiennent en portefeuille une société en bonne santé et avec de belles perspectives ne souhaitent pas la lâcher », appuie Cyril Demaria, professeur affilié à l’Edhec.

Ces opérations sont le plus souvent assez discrètes, la communication des gérants se faisant rare. « Ils privilégient l’annonce de nouvelles participations en portefeuille », indique Jean-Christel Trabarel. Ces réinvestissements peuvent prendre plusieurs formes. La plus répandue est celle des fonds de continuation (GP led single ou multi-assets), qui ont le vent en poupe depuis quelques années et ne cessent de se développer en Europe : ICG réinvestissant dans DomusVi, Astorg dans IQ-EQ, 3i dans Action, Emeram dans Boards & More… D’abord réalisés par des acteurs du buyout, tels que PAI Partners (création en 2019 d’un fonds incluant les participations Froneri et Marcolin), « ils se déploient aujourd’hui auprès d’acteurs de plus petite taille », observe Ludovic Douge, responsable du marché secondaire chez Jasmin Capital, ajoutant que les plus petites transactions ne sont toutefois généralement pas communiquées.

Après une année 2021 historique (62 milliards de dollars d’opérations en volume, contre 26 milliards un an plus tôt, selon Greenhill), « les offres en matière de fonds de continuation sont encore nombreuses sur le marché. Si toutes ne se concluent pas actuellement, le marché étant depuis quelques mois en phase de réajustement de prix entre acheteurs et vendeurs, la dynamique est lancée et va se confirmer », poursuit Ludovic Douge, pour qui cette solution constitue une voie de sortie privilégiée pour les fonds, dans un contexte où les marchés boursiers sont aujourd’hui fermés.

Au cas par cas

Dans cette phase d’ajustement, de nouvelles formes de réengagement émergent. « Les fonds de réinvestissement ont fait leur apparition. Alors que certains sont déjà sur le marché, plusieurs acteurs y réfléchissent », informe Carine Silve. Dans ce cadre, le GP se donne la possibilité, à chaque cession de participation au sein de son véhicule master, de reprendre une petite part au capital pour continuer à accompagner la société. Pour ce faire, il réengage des capitaux via un fonds de réinvestissement dédié et levé parallèlement.

« Cela se fait au cas par cas et nécessite l’accord du nouvel acquéreur et du management », détaille Carine Silve. A la différence des fonds de continuation, où le gérant reste à la manœuvre, « il laisse ici la main dans la gestion », explique Ludovic Douge. C’est notamment ce qu’a fait Nixen, en réinvestissant dans Vulcain lors du rachat par Equistone, ou encore Sagard, avec sa participation dans Safic Alcan en juin dernier.

Ces types de réinvestissement connaissent des variantes. Ainsi, Andera a réinvesti en mai dernier dans HR Path via un fonds de co-investissement incluant une dizaine de nouveaux actionnaires.

Certains fonds peuvent par ailleurs se réengager via un fonds master plus récent. Cette dernière option se révèle toutefois plus contraignante. En effet, « selon les règles de bonne conduite, un nouvel actionnaire tiers doit détenir au moins 20 % du montant réinvesti par le gérant pour valider le prix de transaction », souligne Jean-Christel Trabarel.

Le plus souvent dans l’ombre, ces stratégies de réinvestissement présentent de nombreux atouts. « Comme les GP connaissent parfaitement la société, ils peuvent ainsi réaliser des ‘due diligence’ réduites, à moindre coût », avance Cyril Demaria. Par ailleurs, « le fait que le fonds souhaite réinvestir signifie qu’il croit en l’histoire future de l’entreprise, ce qui apporte un certain confort au nouvel acquéreur », ajoute Carine Silve. « Le nouvel actionnaire est conforté dans la qualité du bien dont il prend le contrôle », confirme Cyril Demaria. Selon le professionnel, cela peut en outre remplacer les stratégies de co-investissement, très plébiscitées avant la crise sanitaire mais délaissées depuis par les institutionnels. Un autre avantage est que le fonds réengage des capitaux dans des sociétés sélectionnées du fonds master. « Celles-ci ont dès lors plus de probabilités de délivrer de belles performances. Réinvestir dans ce type de véhicule se révèle attractif », perçoit Carine Silve.

Autant d’éléments qui devraient continuer à porter les opérations de réinvestissement, dans une période où la réalisation de nouvelles opérations se révèle plus difficile.