Le fils de Steve Jobs lance un fonds dédié à la recherche contre le cancer

Reed Jobs, le fils de l’emblématique fondateur d’Apple Steve Jobs, se lance dans le capital-risque. Celui dont le père est décédé en 2011 d’un cancer du pancréas, alors qu’il était en classe préparatoire de médecine, vient de lever un fonds de 200 millions de dollars destiné à investir dans de nouveaux traitements contre le cancer, rapporte DealBook, le service d’information financière du New York Times.

«Je n’ai jamais voulu être un venture capitalist. Mais je me suis rendu compte que lorsque vous êtes en train d’incuber quelque chose et de le mettre sur pied, vous pouvez faire une énorme différence vis-à-vis des actifs à sélectionner, la direction à prendre et l’orientation scientifique à donner», déclare Reed Jobs dans une interview au média américain.

Yosemite, dont le nom fait référence au célèbre parc californien où les parents Jobs se sont mariés, a collecté ces fonds auprès d’institutions et de venture capitalists tels que le milliardaire John Doerr, le Memorial Sloan Kettering Cancer Center, l’Université Rockfeller ou encore le M.I.T.

Structure duale

Le fonds est issu d’Emerson Collective, une société «philantrocapitaliste» fondée par l’épouse de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, en 2004, dont Reed Jobs avait occupé la fonction de directeur pour la santé.

Yosemite fonctionnera selon un modèle dual. La société développera une activité d’investissement à but lucratif, mais également un fonds récoltant des dons dans le but d’accorder des subventions à des scientifiques. Reed Jobs présente cette structure comme un cercle vertueux pour l’innovation : les scientifiques recevront des subventions et demeureront indépendants, mais bon nombre d’entre eux, au moment de commercialiser le fruit de leur recherche, se tourneront vers Yosemite pour lever des capitaux.