Le Collège de l’AMF requiert 1,6 million d’euros contre Apicap

La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (AMF) a auditionné ce 24 mars la société de gestion Apicap et deux de ses dirigeants, Alain Esnault et Jérôme Lescure.

Apicap est une société de gestion agréée par l’AMF spécialisée dans le capital investissement et l’immobilier. Depuis le début de la pandémie, elle a subi de nombreux revers financiers et a dû procéder à une recapitalisation en juin 2021.

Plusieurs griefs reprochés

Le rapporteur et le Collège évoquent quatre griefs. Il est d’abord reproché à Apicap et à ses dirigeants le non-respect des exigences en matière de fonds propres en 2018, 2019 et 2020. Le rapporteur considère que l’insuffisance n’est caractérisée qu’au titre de l’année 2020.

En deuxième lieu, la société de gestion aurait aussi reçu un trop perçu de frais de gestion à hauteur de 1,5 million d’euros, ce qui aurait causé un préjudice à environ 15.000 investisseurs. En particulier, Apicap aurait largement dépassé des frais de gestion sur le fonds OTC Multi proximité 1.

Le troisième grief concerne le dépassement de ratios d’investissement.

Enfin, le Collège reproche à Apicap un manquement à son obligation de disposer de procédures adéquates pour identifier et évaluer les risques de blanchiment des capitaux et financement de terrorisme (LCB-FT). En particulier, il lui est reproché ainsi qu'à ses dirigeants l’insuffisance et le défaut d’actualisation de ses procédures LCB-FT. Son dispositif n’aurait pas été mis à jour pendant trois ans depuis mai 2016.

Les procédures LCB-FT d’Apicap et les documents demandés aux clients dans le cadre de celles-ci n’auraient notamment pas permis d’identifier réellement certains de leurs bénéficiaires effectifs (UBO). La société de gestion n’aurait pas disposé non plus de procédures d’ « entrée en relation et suivi de la relation », dites KYC et d’une cartographie des risques avant octobre 2019.

D’une négociation de 450.000 euros à un risque de sanction de 1,6 million d’euros

« Un mauvais accord était mieux qu’une bonne guerre ». C’est dans cette optique qu’Alain Esnault, président et directeur Général d’Apicap est rentré en discussions avec les services de l’AMF, déclare ce dernier à la Commission.

Les négociations concernant la proposition de composition administrative, que l’avocat de la défense d’Apicap qualifie « d’occulte », ont débouché sur un accord de 450.000 euros.

Apicap passera finalement devant la Commission des sanctions et encourt désormais 1,6 million d’euros d’amende. Cette sanction est jugée « éliminatoire » par la défense. Alain Esnault a en effet déclaré à la Commission que cette amende « le pousserait à déposer le bilan ».

Le verdict de la Commission devrait tomber dans les prochaines semaines. Apicap est également en litige avec son dépositaire. L’ouverture de ce procès est fixée à début avril 2023. Affaire à suivre.