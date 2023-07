La valorisation des PME non cotées se stabilise

Les PME non cotées européennes continuent de se débattre. Au deuxième trimestre 2023, les valorisations des PME non cotées se stabilisent, révèle l’indice Argos, ce jeudi.

Cet indice établi par Argos Wityu, fonds d’investissement européen en collaboration avec Epsilon Research recense les transactions en Europe portant sur des entreprises dont la valeur se situe entre 15 et 500 millions d’euros.

Pour les opérations de fusion et acquisition (M&A) annoncées entre mars et juin 2023, les multiples s’établissent à 9,9x l’Ebitda, soit un léger rebond par rapport au 9.7x du trimestre précédent. Il se situe en deçà de sa moyenne de 10,2x des 5 dernières années et est inférieur de 1,7x l’Ebitda de son record historique du 2ème trimestre 2021.

Un rebond porté par les acquéreurs stratégiques.

Cette légère hausse des multiples a été portée par les acquéreurs stratégiques. Ils continuent de tirer l’activité du M&A mid-market alors que l’activité des fonds de private equity poursuit son déclin en volume et en valeur. La part de ces derniers constitue à peine 15% des opérations tant en volume qu’en valeur au deuxième trimestre, un point bas record.

Les multiples payés par les industriels sont revenus à 9,6X l’Ebitda, bénéficiant de la reprise des marchés d’actions cotées depuis début 2023 et de la recherche d’opportunités de croissance attrayantes pour transformer leurs modèles économiques.

Du côté des fonds, les multiples payés ont poursuivi leur lent repli, en baisse de 1% à 10,3X l’Ebitda, tandis que le nombre de LBO a chuté de 22% ce premier semestre 2023, comparé au précédent, sous l’effet de la hausse continue des taux d’intérêt.

Niveau record de transactions à des multiples extrêmes.

Par ailleurs, l’étude révèle que 48% des transactions sont dans les extrêmes, c’est-à-dire qu’elles ont été effectuées à des multiples inférieurs à 7 fois l’Ebitda ou supérieurs à 15 fois l’Ebitda, soit une tendance jamais observée jusque-là. « Ce niveau record des parts des extrêmes est indicateur d’un marché qui se cherche et témoigne de la grande prudence dont font preuve les acteurs du marché», commente Louis Godron, président d’Argos Wityu.