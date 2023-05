La valorisation des PME non cotées européennes en baisse

Les valorisations des PME non cotées poursuivent leur baisse, révèle l’indice Argos, ce mercredi. Cet indice établi par Argos Wityu, fonds d’investissement européen en collaboration avec Epsilon Research recense les transactions en Europe portant sur des entreprises dont la valeur se situe entre 15 et 500 millions d’euros.

Pour les opérations de fusion et acquisition (M&A) annoncées entre janvier et mars, les multiples sont en baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.

Avec un multiple de 9,7x Ebitda, l’activité M&A mid-market européenne du premier trimestre 2023 est en recul de 9% en valeur. Elle est à son plus bas niveau depuis le deuxième trimestre 2020.

Cette baisse des multiples est observée tant du côté des fonds d’investissement (10,4x Ebitda) que celui des acquéreurs stratégiques (9,2x Ebitda). Cependant , ces derniers continuent de tirer l’activité du M&A mid-market, tandis que la part des fonds d’investissement reste inférieure à 15%, enregistrant ainsi une diminution par rapport aux 20% observés en 2021.

Les délais pour boucler les financements se prolongent

Dans un environnement macroéconomique dégradé marqué par des tensions géopolitiques croissantes, les taux d’intérêt en hausse et une inflation persistante, les prix diminuent progressivement.

Cela se traduit par des coûts d’emprunt et de refinancement plus élevés, une réduction des effets de levier et une plus grande sélectivité dans l’acquisition d’actifs. « La recherche de financement est plus longue et plus compliquée et nous percevons des due diligences plus accrues », explique Louis Godron.

Selon lui, les perspectives sont incertaines car les effets post-Covid sont difficiles à analyser, ce qui rend plus complexe l'établissement de la rentabilité normative des entreprises.