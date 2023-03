La démocratisation des actifs privés doit être accompagnée

Ce mardi 28 mars, lors du sommet « Investment Managers Thought Leadership » organisé par Natixis Investments Managers, Marc Romano, Head of Private Equity Funds de Mirova, une société de gestion affiliée, est revenu au cours d’une table ronde sur son ambition de démocratiser le private equity, qui a plutôt été l’apanage des investisseurs institutionnels en France.

Le marché s’est ouvert aux particuliers grâce aux changements réglementaires de ces dernières années, notamment la loi Pacte. Avec une faible volatilité, ces classes d’actifs intéressent de plus en plus les épargnants. A mesure que la demande augmente, se pose la question de l’accompagnement des investisseurs particuliers.

Investir sous certaines conditions

« Ce n’est pas un produit pour tout le monde », nuance en effet Marc Romano. Ce type d’investissement permet aux particuliers d’accéder à un type d’actifs « moins liquide que ce à quoi ils pourraient s’attendre », ajoute Benoit de Kerleau, associé gérant de Flexstone Partners.

Il leur est donc nécessaire d’avoir un bon niveau d’information et un accompagnement dédié, la classe d’actifs étant complexe de prime abord.

Le marché n’a jamais été aussi opportun pour ce type d’investisseurs privés, les tickets d’accès étant faibles en ce moment, estime Frederic Nadal, associé gérant de MV Credit.

Des bénéfices mutuels

Interrogés par L’Agefi sur le bénéfice pour les fonds d’avoir des investisseurs privés, Benoit de Kerleau, Frederic Nadal, et Marc Romano évoquent l’avantage que ce type d’investisseurs apporte aux sociétés de gestion en termes de disponibilité de fonds, de rendement et de diversification de sources de financement.

Enfin, vient la volonté des acteurs du private equity d’accompagner un plus large public vers l’investissement responsable. L’intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et la création d’impact est un défi majeur pour les fonds d’investissements.