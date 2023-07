La co-entreprise de Alantra et Swiss Life accompagne Blackstone dans le rachat de Lazeo

Alantra et Swiss Life clôturent une troisième opération issue de leur collaboration mise en place en 2021. La joint-venture entre les deux institutions financières, connue sous le nom de « Banque d’Affaires », a accompagné Blackstone lors de l’acquisition de Lazeo, un centre de services de médecine esthétique.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées, mais Blackstone aurait réalisé un investissement significatif dans la société familiale française. A sa tête, Dimitri Sillam, continuera à diriger les opérations quotidiennes de la société.

7 mandats exécutés et en cours

Avec cette joint-venture, Alantra et Swiss Life visent des opérations valorisées entre 20 et 100 millions d’euros. Ils opèrent ensemble sur trois segments : les cessions, l’immobilier et la restructuration de dette.

A ce jour, cette collaboration a abouti à la clôture de deux opérations immobilières. S’ajoutent donc à celles-ci l’entrée de Blackstone au capital de Lazeo qui a permis à la société familiale française Lazeo détenue par Bernard Sillam et ses enfants de se rapprocher du fonds d’investissement américain, concrétisant ainsi les objectifs visés par ce partenariat. «L’idée avec cette joint-venture est d’accompagner nos clients français comme pour la famille Sillam dans leur désir de développement et leur donner une force de frappe mondial» commente à cet égard Yves Naccache, vice-président du directoire de SwissLife Banque Privée.

Cette collaboration n’est pas à sens unique, l’origination des deals se fait d’un côté comme d’un autre. «La co-entreprise permet aussi aux clients d’Alantra d’être accompagné en amont sur des problématiques patrimoniales et fiscales» poursuit Yves Naccache.