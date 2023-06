La banque Investec prend le contrôle de Capitalmind

La banque anglo-sudafricaine Investec a annoncé l’acquisition d’une participation majoritaire au capital de la banque d’affaires d’origine néerlandaise Capitalmind. Les deux établissements avaient déjà noué un partenariat en 2018, qui avait abouti en 2021 à l’entrée d’Investec à hauteur de 30% du capital de Capitalmind. A l’issue de cette nouvelle transaction, Investec détiendra 60% de la banque d’affaires qui dispose de bureaux dans 11 pays à travers le monde, dont la France. Le nouvel ensemble sera alors rebaptisé Capitalmind Investec.

L’opération permettra notamment de réunir les équipes M&A et corporate finance des deux groupes sous la même bannière et d’offrir à leurs clients un accès aux marchés européen et nord-américain ainsi qu’aux pays émergents d’Asie et d’Afrique. Investec déploie ainsi sa stratégie en Europe en limitant la mobilisation de ses capitaux, en intégrant directement Capitalmind. Pour Capitalmind, c’est également l’opportunité de s’appuyer sur une plus large gamme de produits de banque d’investissement pour servir ses clients d’Europe continentale.

Au cours des 24 derniers mois à fin mars, Capitalmind et Investec ont, de manière cumulée, conseillé plus de 230 transactions représentant plus de 25 milliards de dollars, dont 150 en Europe pour 12 milliards. Les deux établissements comptent au total 129 professionnels du conseil en Europe.