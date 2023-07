L Catterton envisage d’introduire Birkenstock en Bourse

Birkenstock en marche vers la Bourse ? Propriétaire depuis deux ans de la célèbre marque allemande de sandales, L Catterton, le fonds franco-américain soutenu par LVMH, réfléchit à diverses options pour sa participation, rapporte Bloomberg citant des sources proches des discussions.

Parmi elles, une introduction en Bourse à New York est envisagée avec comme objectif une valorisation de plus de 6 milliards de dollars. Le groupe a mandaté Goldman Sachs et JPMorgan pour étudier cette éventualité. Les réflexions sont en cours et rien n’est encore acté, précise l’agence de presse.

Acquise 4,9 milliards de dollars en 2021

L Catterton et Financière Agache, une holding de la famille Arnault, propriétaire de LVMH, avait acquis une participation de 70% du sandalier en 2021, aux côtés des frères Christian et Alex Birkenstock, valorisant la société environ 4,9 milliards de dollars.

Fondée en 1774, Birkenstock est devenue une marque de mode mondiale, avec des collaborations avec des maisons de luxe comme Dior ou Valentino. L’entreprise allemande a récemment investi massivement dans ses lignes de production en Allemagne, avec notamment une nouvelle usine à Pasewalk, au nord de Berlin, pour un montant de 120 millions d’euros.