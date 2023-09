KKR acquiert 20 % des parts de l’activité régionale de centres de données de Singtel

KKR se déploie dans les centres de données en Asie. Le géant de l’investissement KKR et le groupe asiatique de technologies de communication Singtel ont conclu un accord définitif portant sur une prise de participation de 20% dans l’activité régionale de centres de données de Singtel.

L’opération est valorisée à 1,1 milliard de dollars singapouriens (760 millions d’euros), et porte la valeur d’entreprise de l’ensemble des activités régionales de centres de données de Singtel à 5,5 milliards de dollars singapouriens (3,8 milliards euros). KKR aura la possibilité de porter sa participation à 25 % d’ici à 2027, à la valeur convenue au préalable.



Accélération de la croissance dans la région

Cette collaboration vise à accélérer l’expansion de l’activité régionale de centres de données sur les marchés de l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est), notamment à Singapour, en Indonésie et en Thaïlande, tout en explorant des marchés tels que la Malaisie. « Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec (…) l'équipe talentueuse de Singtel pour répondre à cette énorme demande, et de partager notre expertise et notre réseau mondial pour accélérer la croissance de la plateforme dans toute la région», a déclaré dans un communiqué David Luboff, associé et responsable de l’infrastructure Asie-Pacifique chez KKR.

Selon les estimations de Kearney, le marché des centres de données en Asie du Sud-Est devrait connaître une croissance de 17 % au cours des cinq prochaines années, comparativement à 12 % pour le reste du monde, avec des investissements prévus dans la région allant de 9 à 13 milliards de dollars.

La transaction devrait être finalisée d’ici au quatrième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et des conditions de clôture habituelles.