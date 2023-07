Keensight entre au capital de e-Attestations

Keensight Capital annonce ce mardi avoir signé un accord pour prendre une participation minoritaire au capital de e-Attestations, une plateforme spécialisée dans la gestion des risques liés aux tiers (GRLT), aux côtés de son président-fondateur Emmanuel Poidevin, de son directeur général Pascal Gué et de ses employés. L’opération, intermédiée par Lincoln International, comprend un investissement en equity de 30 millions d’euros, complété par une dette unitranche apportée par Eurazeo.

« La société opère à la croisée des chemins de secteurs dans lesquels nous avons développé une certaine expertise, comme la conformité avec nos investissements dans Lisam Systems ou Sogelink, ou encore la gestion des achats et de la supply chain avec Onventis que nous avons acquis en début d’année, explique Gregory Agez, partner chez Keensight. Nous avions entendu parler de e-Attestations via nos participations et notre expertise du secteur nous a permis de convaincre le management de notre valeur ajoutée et de préempter l’opération. »

Tripler de taille en 3 ou 4 ans

Créé en 2008, e-Attestations permet à ses clients de stocker, gérer et valider de manière centralisée les données et certificats de tiers en matière de risque et de conformité (GRC), et de critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance (ESG). « La société coche toutes les cases de notre thèse d’investissement. Elle est en forte croissance, avec une hausse du chiffre d’affaires d’environ 25% par an depuis deux ans dont 90% est récurrent, et elle est rentable. Ses perspectives de croissance, y compris à l’international, sont importantes car cette activité de ‘know your suppliers’ est très peu digitalisée dans les entreprises. Seuls 25% des sociétés de plus de 500 salariés disposent d’un outil pour gérer les risques liés au tiers », poursuit Gregory Agez.

L’accès à la plateforme est payant selon un modèle d’abonnement annuel pour les quelque 2.000 clients d’e-Attestations, dont des grands comptes comme Bpifrance, Scor, Carrefour ou encore Fnac-Darty, mais gratuit pour les fournisseurs qui sont aujourd’hui 400 000 dans 140 pays à être référencés.

Keensight accompagnera e-Attestations dans son expansion internationale, la société réalisant environ 10% de ses 10 millions de chiffre d’affaires à l’étranger, dans la conquête de clients locaux et le développement de nouveaux produits, notamment dans l’ESG, ainsi que dans le développement de services à monétiser auprès de fournisseurs et d’actions marketing. « L’objectif est de tripler de taille d’ici 3-4 ans », précise Gregory Agez. La croissance du chiffre d’affaires se fera à la fois de manière organique et via de la croissance externe, Keensight indiquant être en discussions avec plusieurs cibles potentielles.