Infranity déploie 120 millions d’euros pour un projet photovoltaïque en Italie

Infranity, la filiale de Generali Investments dédiée aux infrastructures durables, annonce ce jeudi avoir originé et structuré une dette d’environ 120 millions d’euros pour la construction de sept actifs photovoltaïques en Italie.

Ce projet greenfield, mené par l’italien Peridot Solar, détenu par le fonds de private equity britannique FitzWalter Capital, produira à terme 178 mégawatts d’énergie renouvelable. Il s’inscrit dans l’objectif de Peridot Solar d’atteindre 5 gigawatts de capacité renouvelable d’ici à 2026 à travers l’Europe.

Créé en 2018 et présidé par le français Philippe Benaroya, ancien coresponsable de la dette infrastructure européenne de BlackRock, Infranity revendique à ce jour dans 14 transactions liées aux énergies renouvelables pour un montant total de 1,3 milliard d’euros.

La société de gestion avait annoncé en mars le lancement d’un fonds de dette infrastructures de 370 millions d’euros pour sa stratégie de dettes senior les mieux notées ( investment grade) pour les énergies renouvelables, la transition numérique et la mobilité, pour le compte de Generali et d’un investisseur international.