Goldman Sachs se lance dans le «growth» en levant 5,2 milliards de dollars

Goldman Sachs Asset Management voit grand pour le lancement de sa stratégie de capital investissement pour compte de tiers dédiée aux start-up en phase d’expansion, ou «growth equity». Pour son premier véhicule, la filiale de gestion d’actifs de la banque américaine a collecté 5,2 milliards de dollars (4,8 milliards d’euros), dépassant l’objectif initialement fixé. Les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés y ont contribué à hauteur de 3,7 milliards de dollars, aux côtés de Goldman Sachs et de ses employés.

Le fonds, baptisé West Street Global Growth Partners, constitue ainsi «l’une des plus importantes levées de l’histoire pour un fonds de «growth equity» de première génération», se réjouit le gérant d’actifs. Dans cette stratégie, le record est aujourd’hui détenu par le fonds américain Insight Partners, qui a bouclé l’an passé un fonds de douzième génération pour un montant de 17 milliards de dollars, selon des données compilées par Preqin pour L’Agefi.

Huit investissements réalisés

Le véhicule de Goldman Sachs prendra principalement des participations minoritaires sur les segments «early-stage» et «mid-stage» du marché du «growth equity» et investira des tickets moyens de 50 millions de dollars. Il ciblera les secteurs des technologies financières et d’entreprise, de la santé et des produits de consommation. «Nous pensons que le rythme de l’innovation dans ces secteurs ne montre aucun signe de ralentissement (…). Notre équipe mondiale est bien placée pour identifier des opportunités uniques et créer de la valeur pour les investisseurs», estime Julian Salisbury, directeur des investissements au sein du pôle gestion d’actifs et de fortune de Goldman Sachs.

Via ce nouveau fonds, Goldman Sachs Asset Management a d’ores et déjà réalisé plusieurs investissements, aux Etats-Unis - notamment dans la société de logiciels AlphaSense et dans la plateforme de sécurité de données Fortanix -, mais également à l’international dans la banque numérique britannique Starling Bank, la plateforme allemande de distribution d’assurance Xempus, le fournisseur français de systèmes d’entrepôts robotisés Exotec ou encore le fournisseur chinois de solutions robotiques MegaRobo.