Pilotée par le duo William Kadouch-Chassain et Christophe Bavière depuis mars dernier après l'éviction de Virginie Morgon, Eurazeo renoue avec la rentabilité au premier semestre 2023.

Le groupe affiche un résultat net de 1,797 milliard d’euros au premier semestre 2023, soit une amélioration par rapport aux 96 millions d’euros de pertes enregistrées lors de la même période de l’année précédente.

Ce résultat a été largement porté par le changement de norme comptable applicable dès le 1er janvier 2023 pour lequel la société a opté. Elle est depuis qualifiée de « société d’investissement » au sens des normes IFRS 10. Ce changement permet à Eurazeo de comptabiliser le gain non-récurrent résultant de la différence entre la juste valeur du portefeuille d’investissement du bilan et sa valeur comptable antérieure au 1er janvier 2023. Grâce à cette exemption de consolidation, ce ne sont pas moins de 1,9 milliard de gains non récurrents que Eurazeo a pu intégrer à ses résultats.

Ce gain non récurrent a cependant été plombé par une moins-value de 74 millions d’euros relative à la cession des 30% détenus dans Rhône.

Si on exclut ces éléments non-récurrents, le groupe affiche une perte nette de 42 millions d’euros.

A lire aussi:

« Dans un environnement toujours complexe et incertain, Eurazeo affiche des résultats satisfaisants avec la poursuite de la croissance et l’amélioration de la rentabilité de sa gestion d’actifs et la stabilité de la valeur de son portefeuille. », a déclaré dans un communiqué William Kadouch-Chassaing, l’un des deux présidents aux commandes.

Reste que la levée de fonds n’a pas suivi cette trajectoire de croissance. Au cours du premier semestre 2023, Eurazeo a levé 1,3 milliard d’euros, en retrait de 15% par rapport au premier semestre 2022.

Vers un doublement des actifs sous gestion à 5 ans

La collecte auprès de la clientèle de particuliers sur le premier semestre s’établit à 348 millions d’euros, soit environ 27% de la collecte totale sur le semestre. La clientèle de particuliers représente 3,8 milliards d’euros d’encours, soit plus de 15% des actifs en provenance de tiers.

Les actifs sous gestion (AUM) s’établissent quant eux à 35,2 milliards, en croissance de 3,5% sur un an. Les actifs sous gestion générant des commissions (Fee Paying AUM) s’élèvent à 25 milliards d’euros, en hausse de 16% sur 12 mois.

Le groupe ambitionne de doubler ses actifs sous gestion qui pourraient atteindre 60 milliards d’euros d’ici à cinq ans, ainsi qu’une augmentation de la marge de FRE (Fee Related Earnings) à moyen terme entre 35% et 40%.