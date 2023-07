Eurazeo a nommé Hala Fadel comme associée gérante en charge de l’activité Growth.

À ce titre, elle rejoint le Management Committee d’Eurazeo et dirigera une équipe internationale d’une vingtaine de professionnels présents à Paris, Londres et Berlin.

Hala Fadel, a rejoint l'équipe Growth d’Eurazeo en 2022 en tant que Managing Director, après avoir passé près de 15 ans chez Comgest sur leur fonds d’investissement dans les sociétés de croissance européennes. Elle avait auparavant co-fondé Leap Ventures, un fonds d’investissement en capital-risque qui investit en Europe et au Moyen-Orient.

Diplômée de HEC Paris et de la MIT Sloan School of Management, elle siège actuellement au conseil d’administration du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

« Nous sommes très heureux de la nomination d’Hala. L’arrivée d’une personnalité aussi expérimentée à la tête de l’activité Growth traduit la très forte ambition d’Eurazeo, investisseur de référence en growth equity en Europe, sur cette classe d’actifs », se réjouissent Christophe Bavière et William Kadouch-Chassaing, dirigeants d’Eurazeo.

