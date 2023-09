Edwin Conway (BlackRock) : «La tendance à la consolidation devrait se poursuivre»

L’Agefi : L’industrie des fonds privés a traversé un cycle difficile avec la hausse de l’inflation, des taux, les difficultés de financement, où sommes-nous aujourd’hui ?

Edwin Conway : Malgré certaines inquiétudes persistantes sur le marché, nous pensons que l’environnement offre des opportunités. Bien que les différents marchés sur lesquels nous opérons présentent des spécificités, les mesures successives prises par les banques centrales ont permis de progressivement modérer l’inflation.

La pandémie a provoqué un changement de paradigme profond dans le comportement des consommateurs, dont l’intérêt s’est déporté du secteur des services à celui des biens de consommation. Les chaînes d’approvisionnement n'étaient pas préparées à faire face à cette transformation. Sur les marchés développés, nous rencontrons des pénuries de main-d'œuvre. Cela s’est traduit par des bouleversements des modes de travail, certains choisissant de ne pas retourner sur le marché du travail et optant pour une retraite anticipée.

Tous ces paramètres ont créé des difficultés pour les gérants. L’objectif de réduction de l’inflation à 2% reste ambitieux à court et moyen terme, mais l’environnement de marché actuel, présente une multitude d’opportunités, notamment dans le secteur de la technologie dominé par l’innovation.

Face à ces difficultés, comment avez-vous revu votre approche d’investissement et comment les investisseurs ont-ils revu leurs allocations ?

Lorsque qu’il y a des tensions sur le marché, l’ajustement des valorisations et des prix sur les marchés privés prend beaucoup plus de temps par rapport aux marchés publics. Les investisseurs cherchaient collectivement à comprendre le nouvel environnement, ce qui les a amenés à marquer une pause dans leur cycle d’investissement. Au cours du premier semestre 2023, le déploiement des capitaux était inférieur d’environ 37% par rapport à son pic de 2021.

Les gestionnaires de leur côté se sont montrés plus sélectifs. Cela s’est ressenti plus particulièrement sur le capital-risque et le growth que sur le marché du large cap. L’effet du dénominateur a posé un problème aux gestionnaires, tout comme le manque de recul.

Toutefois, un ajustement est en cours, et les marchés privés sont bien plus attrayants aujourd’hui qu’ils ne l'étaient il y a six mois. Nous identifions de nombreuses nouvelles opportunités, en particulier sur le marché secondaire. Nos clients étaient historiquement investis en private equity et largement orientés vers l’immobilier, mais peu représentés sur le marché secondaire, ou encore dans l’infrastructure et la dette privée, qui sont des marchés qui évoluent et seront amenés à prendre davantage d’importance à l’avenir.

Les sorties sont difficiles en private equity. Pensez-vous que le marché a trouvé un consensus et qu’il y aura davantage de débouchés ?

Cette année, il y avait deux fois moins de sorties en comparaison avec le pic historique de 2021. Le marché est toujours en train de s’ajuster, mais l’environnement redevient favorable aux sorties avec le retour à la normale des valorisations.

La typologie des sorties envisagées devrait néanmoins rester sensiblement la même. Bien que de plus en plus de sociétés privées cherchent à accéder aux marchés publics à mesure que la confiance grandit, la grande majorité des entreprises de capital-investissement resteront privées. Nous avons atteint un stade où les investisseurs ne se contentent plus d’observer passivement les fluctuations de leurs portefeuilles, ils sont désormais plus dynamiques et sont en train d’activement construire l’allocation de portefeuille qui performera demain.

Quid du ralentissement de la collecte et de l’ouverture à la clientèle privée ?

Il y a eu un ralentissement de la collecte de fonds dans certaines catégories d’actifs privés qui s’explique essentiellement par un souci de diversification, les capitaux étant redéployés au sein d’autres catégories d’actifs privés afin de mieux équilibrer les portefeuilles.

À présent, nos clients montrent un regain de confiance en ce qui concerne leur position sur le marché, ce qui se traduit par une reprise de l’activité du côté institutionnel. En revanche, le segment de la clientèle privée reste sous-investi, celle-ci n’investissant que 2 à 5% dans le marché des fonds privés ; ce qui ouvre un éventail d’opportunités, car elle est encore loin de ce que les investisseurs institutionnels réalisent depuis des décennies. Avec le recul, les ressources et la technologie nécessaires, le segment de la clientèle privée devrait pouvoir lui aussi prendre son envol.

Nous assistons à une tendance à la consolidation, selon vous peut-elle perdurer ?

Il y a 30 ans, les investisseurs avaient une préférence pour les boutiques spécialisées. Mais, en raison de la complexité croissante des actifs, de l’afflux de capitaux et de la concurrence de plus en plus féroce, les gestionnaires de petites boutiques ont rencontré des défis de taille. Les investisseurs privilégient désormais l’envergure, ce qui constitue un avantage compétitif pour des gérants comme BlackRock qui peuvent fournir à la fois de la dette et de l’equity tout au long du cycle de vie de l’entreprise. Les entreprises expriment de plus en plus un besoin de partenaires stratégiques à même de les accompagner dans toutes leurs étapes de leur croissance : du growth à l’éventuelle introduction en Bourse. La tendance à la consolidation devrait se poursuivre. Plus que jamais, les gérants ont besoin d’atteindre une taille critique pour performer.

Au-delà de la diversification sectorielle, la diversification géographique est importante. La crise du covid et la crise d’approvisionnement qui s’ensuivit ont particulièrement souligné l’importance d’une approche locale dans l’évaluation des opportunités d’investissements.

La transition vers une économie verte s’accélère. Quelles opportunités cela peut-il offrir pour les gérants ?

La transition vers une société à faibles émissions de carbone s’accélère à l'échelle mondiale. Les investisseurs réagissent de plus en plus aux incitations gouvernementales. En Australie, l’un de nos fonds est investi dans ce qui sera à terme la batterie la plus grande et la plus puissante du monde, nous avons également investi dans le plus grand parc éolien terrestre d’Afrique, qui fournira environ 12% de l'électricité du Kenya.