CVC en passe de prendre le contrôle de DIF Capital Partners

CVC Capital est en passe de prendre le contrôle de DIF Capital Partners. Le fonds d’investissement européen est sur le point d’acquérir une participation majoritaire dans la société de gestion néerlandaise spécialisée dans les infrastructures, a rapporté Bloomberg.

L’opération, qui serait valorisée à pas moins d’un milliard d’euros, se ferait à la fois en numéraire et en actions. Elle fait suite à la levée de fonds record en juillet dernier qui a permis à CVC de récolter pas moins de 26 milliards d’euros (27,2 milliards de dollars) pour son millésime CVC Capital Partners 9. Avec 25 milliards d’euros initialement visés, le géant mondial du private equity a réussi dans un contexte de levée de fonds difficile à battre le record, pour un fonds de leveraged buy-out, précédemment détenu par Blackstone depuis 2019 avec 26,2 milliards de dollars collectés.

L’annonce officielle de cette opération serait prévue pour aujourd’hui, avec JPMorgan agissant en tant que conseiller pour CVC, tandis que Morgan Stanley offre ses conseils à DIF, selon les informations du Financial Times.

Le géant paneuropéen prend ainsi le contrôle d’un gérant d’infrastrucutres aux 16 milliards d’euros d’actifs sous gestion qui emploie plus de 200 professionnels dans 11 bureaux en Europe, en Australie et sur le continent américain. L’opération s’inscrit dans un contexte où de plus en plus de sociétés de gestion se tournent vers les infrastructure. Elle devrait permettre à CVC de diversifier sa stratégie d’investissement en prévision d’une introduction en bourse.