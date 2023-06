Crédit Agricole Brie Picardie perd son responsable du private equity

La caisse régionale du Crédit Agricole Brie Picardie va prochainement voir partir son responsable du private equity, Christophe Pieri, a appris L’Agefi. L’intéressé a confirmé l’information, sans toutefois donner d’indice sur la suite de sa carrière.

Il dirigeait cette activité depuis 2018. Il était notamment chargé de la sélection de fonds de non coté (buyout, growth, venture, infrastructure et mezzanine), mais aussi des investissements en direct dans les sociétés de Seine-et-Marne, de l’Oise et de la Somme, du capital-risque (seed et série A), et des coinvestissements. Cela représentait environ 80 millions d’euros d’investissements par an, dont un peu plus de la moitié en fonds, selon son profil LinkedIn.

Auparavant, il a évolué chez Elige Capital (2017-2018), une société d’investissement en non coté spécialisée sur les petites capitalisations, et a commencé comme analyste chez Euro Private Equity en 2015.