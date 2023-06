CPPIB cherche à réduire son exposition au private equity

Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) cherche à céder pour 3 milliards de dollars d’actifs privés sur le marché secondaire afin de libérer du capital pour d’autres investissements, rapporte Bloomberg citant des sources proches du dossier et confirmant une information du Wall Street Journal. Dans le détail, le fonds de pension canadien souhaite vendre l’équivalent de deux milliards de dollars de positions dans des fonds de private equity et un milliard de dollars de participations directes qu’il détient dans des entreprises non cotées.

Bon nombre d’investisseurs institutionnels ont atteint leur limite d’investissement dans le private equity en raison de la hausse des taux d’intérêt des derniers mois qui a entraîné une forte correction des marchés actions et obligataires et les contraint donc à vendre des positions dans le non coté. D’après les données de Campbell Luytens, en 2022, les transactions initiées par les fonds de pension sur le marché secondaire du private equity ont augmenté de deux milliards de dollars par rapport à 2021.

