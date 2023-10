Cooper double de taille en s’offrant les médicaments sans ordonnance de Viatris

Cooper Consumer Health, le producteur et distributeur français des médicaments sans ordonnance (over-the-counter, OTC) détenu par CVC, annonce ce lundi avoir déposé une offre pour acquérir l’activité OTC de l’américain Viatris.

L’opération valorise cette activité du groupe coté au Nasdaq environ 2,17 milliards de dollars, indique Viatris dans un communiqué, soit 12,8 fois ses revenus. «Le portefeuille OTC de Viatris va presque doubler la taille de Cooper Consumer Health, avec des ventes combinées atteignant plus de 1,1 milliard d’euros», précise Cooper.

200 marques

Le portefeuille en question réunit environ 200 marques essentiellement à travers l’Europe. L’opération inclut également deux sites de production à Mérignac en France et à Confienza en Italie, ainsi qu’un centre de recherche et développement à Monza en Italie. Viatris, qui est issu de la fusion de Mylan et Upjohn en 2020, conservera les droits sur les marques Viagra et Dynamista de même que sur certaines autres marques dans certaines géographies.

Le financement de la transaction, qui reste soumise aux autorisations réglementaires usuelles, n’est pas précisé par Cooper. La société avait été acquise en 2021 par le fonds de private equity CVC auprès de Charterhouse pour 2,2 milliards d’euros, financée par une dette bancaire «first lien» de 920 millions et une «second lien» de 235 millions, rappelle Pitchbook LCD.