Cohere, nouveau révélateur de la surchauffe autour de l’IA générative

Nouvelle levée de fonds record, révélatrice d’un écosystème en ébullition pour les start-up gravitant autour de l’intelligence artificielle (IA).

La start-up en IA basée à Toronto (Canada), Cohere, vient de lever 250 millions de dollars (226 millions d’euros), ce qui la valoriserait 2 milliards de dollars. Dans ce tour de table mené par le fonds canadien de capital-risque Inovia, Index Ventures, le concepteur de cartes graphiques Nvidia et l’éditeur de logiciels Salesforce figurent parmi les investisseurs, rapportaient mercredi le Financial Times et le New York Times.

La start-up, créée en 2019 par Aidan Gomez et Nick Frosst, deux chercheurs canadiens en IA passés par Google, avait déjà levé près de 170 millions de dollars, notamment auprès du fonds américain Tiger Global.

Comme OpenAI, éditeur de l’agent conversationnel ChatGPT, Cohere, spécialisée en IA générative (qui génère des contenus à partir d’une question) travaille sur de grands modèles de langage (LLM), susceptibles de répondre à toutes sortes de questions. Mais elle cible, pour sa part, le marché des entreprises qui peuvent s’appuyer sur ses modèles d’IA pour concevoir des outils pour générer du contenu, ou compiler des documents et des données.

Ardeurs des investisseurs pour l’IA générative

Cohere n’est guère la première start-up en IA générative à avoir les faveurs des investisseurs. Ces dernières semaines, les levées de fonds à plusieurs centaines millions de dollars se sont enchaînées, alimentant une surenchère sur les valorisations (potentielles) des nouvelles stars de la tech.

Anthropic, une start-up fondée par des anciens d’OpenAI, a levé 400 millions de dollars fin 2022 – pour l’essentiel auprès de Google -, puis 300 millions supplémentaires en mars. Elle est désormais évaluée à 4,1 milliards de dollars. Character.ai, elle aussi lancée par des anciens de Google, a levé 150 millions de dollars en mars, atteignant une valorisation de 1 milliard de dollars. Enfin, Inflection, créée par Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, et Mustafa Suleyman, cofondateur de DeepMind (Google), vise, elle, un tour de table de 675 millions de dollars.

ChatGPT, depuis ses débuts fulgurants en version beta en novembre dernier, dopée par les 10 milliards de dollars injectés par Microsoft en janvier, n’en a que plus attisé les ardeurs des investisseurs pour l’IA générative, dont les effets peuvent déjà être anticipés dans de nombreux secteurs d’activité – contrairement au métavers. L’effet IA attire d’autant plus les fonds de capital-risque que le contexte est tendu, marqué par la forte baisse des levées de fonds. Et la «pénurie» de projets attractifs alimente mécaniquement les (sur)-valorisations.

Mais cette surenchère dans les levées de fonds s’avère aussi nécessaire pour ces jeunes start-up pour lutter contre les appétits des Big Tech pour l’IA générative, qu’il s’agisse de Microsoft, Alphabet (Google), Meta ou Amazon.



Vastes questions éthiques

Face à cette effervescence, les gouvernements et régulateurs ne cachent pas leur inquiétude face aux questions éthiques inédites que soulève cette nouvelle vogue autour de l’IA générative. L’IA constitue un «risque majeur pour l’humanité», avertissaient déjà des personnalités dans une pétition, il y a un mois.

Ce lundi, Geoffrey Hinton, considéré comme l’un des pères fondateurs de l’IA, a tiré à son tour la sonnette d’alarme face à la capacité de l’IA à créer de fausses images et de faux textes convaincants, préfigurant peut-être un monde où les gens «ne seront plus capables de savoir ce qui est vrai».

Ce jeudi, la Maison-Blanche convie des géants de la tech pour parler IA. Le président américain Joe Biden réunit quatre patrons américains - Sam Altman pour OpenAI, Satya Nadella pour Microsoft et Sundar Pichai pour Google, et Dario Amodei pour Anthropic. Au menu, une «discussion franche sur les risques» liés à ces technologies, avec plusieurs membres du gouvernement, dont la vice-présidente Kamala Harris. L’IA n’a pas fini de faire parler d’elle.