Brookfield est sur le point de vendre Center Parcs

Les entreprises britanniques de «vacances» sont en vogue. Après Blackstone, KKR et Onex qui ont déversé des milliards dans l’hôtellerie et les villages de vacances, c’est au tour de Brookfield de tirer profit de son investissement dans ce secteur.

Le groupe canadien de capital-investissement a mis en vente le centre de vacances Center Parcs au Royaume-Uni, rapporte le Financial Times. La valorisation du centre de vacances serait entre 4 et 5 milliards de livres sterling, selon le média britannique. Si la vente aboutit, elle pourrait potentiellement rapporter une manne à Brookfield, qui a acquis le groupe de villages de vacances auprès de Blackstone pour environ 2,4 milliards de livres sterling en 2015.

Center Parcs exploite six villages de vacances au Royaume-Uni et en Irlande, proposant des attractions telles que des parcs aquatiques et des aires de jeux en forêt.

Les cinq sites britanniques de Center Parcs ont été évalués de manière indépendante à 4,1 milliards de livres sterling en avril dernier, sur la base de la seule valeur des biens immobiliers.

La vente prévue inclurait environ 2 milliards de livres de dettes existantes, selon le FT, ce qui devrait faciliter l’opération étant donné la crise du financement bancaire actuelle.