Blackstone atteint 1.000 milliards de dollars d’actifs sous gestion

En cause un marché des fusions acquisitions (M&A) en contraction. Le numéro un mondial du capital-investissement, Blackstone a annoncé jeudi aux analystes être devenu le premier gestionnaire d’investissements alternatifs à atteindre 1.000 milliards de dollars sous gestion, selon Reuters. Un seuil que les équipes s’étaient fixé pour 2026 seulement, et qui laisse Brookfield Asset Management, principal compétiteur, loin derrière à 825 milliards de dollars d’actifs.

Ce chiffre historique ne doit pas masquer une nouvelle moins reluisante : ses bénéfices distribuables au deuxième trimestre ont chuté de 39 % dans un contexte de baisse des ventes d’actifs

Désaffection en immobilier

Ces liquidités disponibles pour le versement de dividendes aux actionnaires, se sont contractées à 1,2 milliard de dollars contre près de 2 milliards de dollars un an plus tôt. Résultat, le bénéfice distribuable par action est de 93 centimes, à rapprocher de l’estimation moyenne des analystes à 92 centimes. Blackstone annonce plutôt un dividende trimestriel de 79 centimes par action.

Le gestionnaire américain pointe un profit net issu des cessions d’actifs en décrochage de 82 % à 388,4 millions de dollars contre 2,2 milliards de dollars un an plus tôt. Le contexte inflationniste teinté d’incertitudes de la part des investisseurs sur fond de récession ayant grippé le marché du M&A et par conséquent ses opportunités de vente d’actifs.

L’immobilier non coté a particulièrement fait trébucher le gestionnaire. Selon Reuters, sur les déclarations de Blackstone, l’activité affiche un bénéfice net en chute de 94 % au deuxième trimestre. Prologis, l’entité spécialisée sur le marché des entrepôts n’a pour l’heure généré que 3,1 milliards de dollars, issus de cessions d’actifs, bien moins que l’an passé.

D’une façon générale, l’immobilier commercial souffre, tous marchés sous-jacents confondus. L’activité dédiée, BREIT (Blackstone Real Estate Income Trust), doit notamment faire face à des retraits de la part des détenteurs de parts sur certaines stratégies. En novembre dernier, Blackstone avait mis en place des outils de gestion de liquidité en exerçant des gates pour faire face à des demandes de rachats jugées trop importantes. Une disposition toujours en place.