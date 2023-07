Astorg est tout proche de son objectif pour son huitième fonds amiral

Astorg annonce ce jeudi un closing intermédiaire du huitième millésime de son fonds amiral, Astorg 8, à hauteur de 4 milliards d’euros. Cela représente 90% de son objectif (hard cap) fixé à 4,5 milliards, soit à peu près 10% de plus que son fonds précédent de 4 milliards. La période de souscription pour le dernier-né de la société de gestion française s’étendra jusqu’à fin janvier 2024.

Cette somme a été levée auprès de nouveaux investisseurs dans différentes zones géographiques, des investisseurs du fonds 7 ainsi que des souscripteurs présents dès le début de la levée d’Astorg 8 qui ont décidé d’accroître encore davantage leur exposition.

«Nous constatons également les premiers succès de l’accent mis par Astorg sur les family offices et les particuliers fortunés à travers le monde», se félicite Jean Raby, responsable du business development d’Astorg, dans un communiqué. Astorg avait annoncé en février le recrutement Joséphine Loréal comme managing director chargée de couvrir les segments wholesale et fortune privée en France et en Europe.

Déjà 1,8 milliard d’euros de co-investissements réalisés

Considéré comme un fonds article 8 au sens du règlement SFDR (sustainable finance disclosure regulation) sur la finance durable, Astorg 8 vise à investir dans des sociétés leaders dans des activités mondiales de niche BtoB au sein de sous-secteurs de ses quatre verticales identifiées : la santé, la technologie, les services aux entreprises et l’industrie. Le fonds a déjà réalisé quatre investissements pour 1,8 milliard d’euros, soit 40% de son objectif final de collecte. Trois d’entre eux ont permis à des investisseurs de co-investir pour 1,8 milliard, ce qui représente un déploiement total de 3,6 milliards de la part des LP (limited partners) d‘Astorg.

Les nouvelles participations du fonds sont Corden Pharma, un CDMO (contract developement manufacturing organisation) allemand, Open Health, un fournisseur britannique de services de communication médicale et d’accès au marché pour l’industrie pharmaceutique, IPCOM, un leader paneuropéen de la distribution spécialisée B2B de produits d’isolation technique et de construction, et FastMarkets, une agence britannique d’information sur les prix leader sur le marché des métaux et des mines, ainsi que des produits forestiers.