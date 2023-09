Astanor achève la collecte de son second fonds à 360 millions d’euros

Astanor Ventures poursuit sa croissance à un bon rythme. La société de gestion belge, montée par Eric Archambeau et George Coelho, tous deux à l’origine du lancement de Balderton Capital en Europe, annonce la clôture de la collecte de son second fonds de capital risque à 360 millions d’euros. Le gérant belge spécialisé en investissement à impact dans les technologies agroalimentaires atteint avec cette levée environ 800 millions d’euros d’actifs sous gestion grâce à divers fonds et structures d’accueil existantes. Son précédent millésime avait fini sa levée en 2020 avec 325 millions de dollars.

L’investisseur installé à Bruxelles entend rester fidèle à sa stratégie d’investissement qui consiste à soutenir les entreprises en phase de démarrage et les entreprises à mission qui ont identifié un problème social ou environnemental et qui ont développé une solution positive pour la nature afin de le résoudre. Astanor a déjà investi dans plus de 45 entreprises et fondateurs dans le monde entier. En France, il a notamment investi dans La Ruche Qui Dit Oui, qui met en relation producteurs fermiers et clients, Ynsect, qui produit des protéines à base d’insectes, ou dans la plateforme de financement participatif dédié à la transition agricole et alimentaire Miimosa. Le gérant lie son orientation à ses valeurs fondamentales : la transition climatique, la positivité de la nature, l’efficacité des ressources et l’amélioration des résultats sociaux et sanitaires.

Astanor dispose désormais d’une équipe d’une trentaine de personnes, parmi lesquelles l’ancien dirigeant de Danone Emmanuel Faber qui l’avait rejoint en 2021.